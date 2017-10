Il Lugano cala il poker, Ambrì ancora KO

Il Lugano prosegue la sua marcia. A Ginevra, i bianconeri hanno colto un altro risultato positivo che permette loro di rimanere nelle parti alte della graduatoria. Al cospetto degli uomini di Woodcroft, Chiesa e compagni si sono imposti per 4a 0. A Les Vernets, è stato Sanguinetti a sbloccare il punteggio, in superiorità numerica. Dopo un periodo centrale avaro di reti, è stato uno scatenato Hofmann, con una doppietta (a portare a 7 le reti segnate in 6 partite), a chiudere i conti, prima che Sanguinetti abbellisse il risultato trovando lui pure la doppietta.

Prosegue al contempo il momentaccio dell'Ambrì-Piotta, che pur dominando per lunghi tratti per due tempi lo Zugo si è fatto beffare da una compagine cinica all'inverosimile. È finita 1-4. A spezzare l'equilibrio, a 17 secondi dalla seconda pausa, è stato Lammer su assist del solito Stalberg. Quest'ultimo ha portato a due le reti di vantaggio per i Tori al 51': un punto che verosimilmente ha tagliato le gambe ai leventinesi, che hanno incassato anche una terza (McIntyre al 55') e una quarta rete (Klingberg al 58'), prima di trovare in extremis quantomeno il gol della bandiera con Ngoy al 59.59.

(Red)