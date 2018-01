Il Lugano crolla a Zurigo

All'Hallenstadion gli uomini di Ireland sono stati sconfitti per 6-1 dai Lions, diretti ufficialmente per la prima volta dall'ex tecnico leventinese Hans Kossmann.

Il 2018 è iniziato nel peggiore dei modi per il Lugano, che - impegnato all'Hallenstadion di Zurigo - è stato sconfitto per 6-1 dai padroni di casa.

Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, Geering e compagni hanno fatto la differenza nel periodo centrale, nel quale il Lugano si è completamente disunito, incassando tante penalità. Logica conseguenza di tutto questo le quattro reti siglate (rispettivamente) da Bachofner, Pettersson, Wick e Schäppi, che hanno di fatto spaccato in due la contesa.

Il gol del 4-1 trovato da Sanguinetti al 49' non è in seguito bastato per riportare in partita i sottocenerini, che in power-play hanno poi trovato altre due reti, con Geering e Baltisberger.

Per i bianconeri - che venerdì e sabato sfideranno l'Ambrì-Piotta in un derby back to back - si tratta della quarta sconfitta consecutiva in campionato, la sesta nelle ultime sette partite disputate.

(Red)