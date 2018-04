Il Lugano è in finale!

(LE FOTO) In gara 6 delle semifinali dei playoff, gli uomini di Ireland hanno battuto il Bienne per 6-2, vincendo così la serie per 4 a 2. Tripletta di Bertaggia.

Il Lugano ce l'ha fatta! Questa sera, alla Resega, ha infatti battuto il Bienne per 6-2 in gara 6 delle semifinali di playoff e ha così conquistato un posto nella finale di NLA, dove dovrà vedersela con lo Zurigo, vincitore dell'altra semifinale.

Gli uomini di Ireland hanno da subito fatto capire agli avversari il loro obiettivo, tanto che dopo nemmeno un minuto dall'inizio dell'incontro hanno già trovato la via del gol per ben 2 volte: la prima con Hofmann, a 30 secondi dall'entrata sul ghiaccio, e la seconda con Walker, 15 secondi più tardi. Per quest'ultimo si tratta della prima rete in questi playoff. Le uniche due occasioni da rete del Bienne sono arrivate solo sul finire del periodo, una delle quali è andata a buon fine. Ad andare a segno è stato Lofquist al 19'.

Inizio intenso anche nel periodo centrale, con il Lugano che si è presentato più volte davanti alla porta avversaria, ma senza riuscire a concretizzare. La terza rete dei bianconeri è però poi arrivata, a metà tempo, in superiorità numerica, ed è stata firmata da Bertaggia, che è riuscito a trovare un varco nella porta avversaria. Anche per lui si tratta del primo gol in questi playoff. Qualche minuto più tardi Lapierre ha fatto tremare la traversa, senza tuttavia riuscire a far entrare il disco in rete. Ma ci ha pensato Cunti, quasi al termine del periodo e sempre in powerplay, a portare il Lugano sul 4-1. Ma non solo: un minuto più tardi, a pochi secondi dal suono della sirena, è arrivata anche la seconda rete personale di Bertaggia, la quinta dell'incontro per il Lugano.

Il terzo tempo ha visto alcune occasioni da gol per parte. A sfruttarla è stato dapprima, e bisogna dire ancora una volta, Alessio Bertaggia, che ha segnato a porta vuota, dopo che il Bienne, nel suo ultimo disperato tentativo, ha tolto il portiere. Gli avversari sono poi riusciti a segnare un'altra rete, con l'uomo in più in movimento, ma ciò non ha cambiato l'esito dell'incontro, che vede gli uomini di Greg Ireland andare in finale.

Come detto, nell'altra semifinale, dove il risultato si è deciso all'overtime, lo Zurigo ha battuto il Berna per 3-2, vincendo così la serie per 4-2 e andando in finale con il Lugano.

IL TABELLINO

Lugano - Bienne 6-2 (2-1, 3-0, 1-1)

Reti: 1' Hofmann (P. Furrer) 1-0; 1' Walker (J. Vauclair) 2-0, 19' Lofquist (Rajala) 2-1, 29' Bertaggia (Lapierre, Cunti) 3-1, 39' Cunti (Johnston, Lapierre) 4-1, 40' Bertaggia 5-1, 56' Bertaggia (Morini) 6-1, 58' Wetzel (F. Sutter, Pedretti) 6-2.

Lugano: Merzlikins; Furrer, Johnston; Vauclair, Sanguinetti; Ulmer, Wellinger; Riva; Hofmann, Lajunen, Lapierre; Fazzini, Cunti, Romanenghi; Walker, Sannitz, Reuille; Vedova, Morini, Bertaggia; Sorin.

Bienne: Hiller; Jecker, Forster; Dufner, Kreis; Maurer, Lofquist; Steiner; Pedretti, Pouliot, Rajala; Schmutz, Fuchs, Earl; Neuenschwander, Diem, Fabian Lüthi; Tschantré, Sutter, Wetzel; Joggi.