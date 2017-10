Il Lugano è inarrestabile!

Sesta vittoria consecutiva per gli uomini di Ireland, che questa sera alla Resega hanno battuto 4 a 3 il Davos e hanno agganciato il Berna in vetta alla classifica.

Il giocatore del Davos Sven Jung lotta per il disco con il bianconero Matteo Romanenghi.

Ed è arrivata anche la sesta vittoria consecutiva per il Lugano. I bianconeri si sono infatti imposti per 4 a 3 alla Resega contro il Davos.

La squadra di Arno Del Curto ha aperto le marcature al 4' con Ambuehl, ma non si è fatta attendere la reazione dei bianconeri che un minuto più tardi hanno trovato la rete del pareggio grazie a Klasen. Il Lugano ha poi riprovato più volte ad andare in rete e ha creato diverse occasione, ma sono stati gli avversari a segnare il 2 a 1, al 16', con D. Wieser.

Al 22' del secondo periodo è poi arrivato il meritato gol di Hofmann, che ha riportato le squadre sulla parità. Entrambe le squadre hanno poi dimostrato di voler portare il risultato a proprio favore, e in questo senso ha avuto la meglio il Davos che è riuscito a "sfruttare" una mischia al 30' per trovare un'altra segnatura, quella del 2 a 3, firmata da Joerg. Si decide tutto (forse) nel terzo tempo.

Terzo tempo che ha visto di nuovo la capacità dei bianconeri di recuperare il risultato. È infatti di Klasen, al 46', la rete del nuovo pareggio. E poi, per la prima volta durante la serata, la squadra di Ireland è riuscita ad portarsi in vantaggio, grazie alla rete di Reuille al 54'. Rete del 4 a 3 che ha sancito la sesta vittoria per i bianconeri.

IL TABELLINO

Lugano - Davos 4 a 3 (1-2,1-1, 2-0)

Reti: 4' Ambuehl (D. Wieser, Eggenberger) 0-1, 5' Klasen (J. Lajunen, Buergler) 1-1, 16' D. Wieser (Ambuehl) 1-2, 22' Hofmann (P. Furrer) 2-2, 30' Joerg (D. Wieser) 2-3, 46' Klasen (Sanguinetti) 3-3, 54' Reuille 4-3