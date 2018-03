Il Lugano fa il break, Ambrì battuto

Secondo giro, e seconda prova di forza dei bianconeri, che in gara-2 dei quarti di finale hanno sbancato Friborgo con un’altra prestazione solida, di squadra. Il Lugano, in effetti, ha avuto in Lapierre, Lajunen e Merzlikins gli eroi di serata, ma a destare un’impressione positiva è stato di nuovo tutto il collettivo, capace di difendere con attenzione davanti al proprio portiere e di pungere quando possibile. Davanti, poi, i due “pesi massimi” Lapierre e Lajunen su tutti hanno fatto ammattire i burgundi, con i loro chili e con i loro punti: due reti, pesantissime, e un assist per l’uomo copertina del Lugano da playoff, il capitano Mad Max; tre passaggi decisivi, da applausi, per Lajunen. Anche martedì sera, nonostante il prevedibile inizio arrembante dei padroni di casa, a sbloccare ben presto il punteggio sono stati gli uomini di Ireland – che ha riproposto praticamente lo stesso lineup di sabato (senza Klasen quindi) – grazie al tocco sotto porta di Sannitz. Tanto il traffico creato davanti a Brust, che però ha combinato due frittate “in solitaria”, al cospetto di Lapierre, mancando l’intervento sul finire del primo tempo e dimenticandosi di coprire il proprio palo sul finire del secondo. Prova e riprova, gli uomini di French – che ha riunito in un solo terzetto Sprunger, Cervenka e Birner – hanno sì trovato due reti, ma non abbastanza per far vacillare le certezze bianconere. Merzlikins ha abbassato la saracinesca (pazzesco su Mottet a inizio 3° tempo!), Johnston prima e Ulmer poi hanno messo in cassaforte il secondo punto nella serie. Meritatissimo, di nuovo.

Doveva essere la partita della svolta per l’Ambrì-Piotta di Luca Cereda, quella che avrebbe permesso ai biancoblù di agganciare definitivamente il Losanna al decimo posto in classifica, rendendo ancora più reali le chance dei leventinesi di acciuffare in extremis la salvezza anticipata. E per 20 minuti buoni, nel catino di Malley, Fora e compagni hanno alimentato questo desiderio. Il primo periodo è infatti stato di marca totalmente sopracenerina, grazie alle reti in rapida successione di Gautschi (in inferiorità numerica!) e Kostner (con l’uomo in più sul ghiaccio), che dopo appena 5.45 hanno permesso agli ospiti di portarsi già su un comodo 2-0. Feriti e innervositi dall’inizio sprint dei ticinesi, i vodesi sono in seguito incappati in diverse penalità evitabili (ben 5 in totale nel primo tempo), che l’Ambrì-Piotta ha però sciaguratamente scialacquato senza cavare un ragno dal buco dalle parti di Stepanek. Così, in apertura di periodo centrale – complice anche una penalità nei confronti di Kubalik e l’assenza, poi prolungatasi per il resto del confronto, di capitan Fora – i vodesi hanno dapprima accorciato con Jeffrey, per poi impattare la contesa con Herren, il tutto in meno di un minuto. Come un pugile alle corde, l’Ambrì ha incassato il duro colpo, finendo per concedere un ulteriore affondo – questa volta definitivo – poco dopo la mezzora. Danielsson, con caparbietà, ha infilato nuovamente il disco alle spalle di Conz, completando la rimonta. Inutile e tardiva la timida reazione nel terzo tempo: ora i leventinesi sono tornati a -6 dai romandi di John Fust.

(Red)