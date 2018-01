Il Lugano fa valere il suo maggior cinismo

di Marco Galli

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Lugano ha ritrovato la via del successo facendo suo un derby estremamente combattuto. Una vittoria tutto sommato meritata, soprattutto perché l’HCL ha fatto valere il suo maggior cinismo offensivo contro un Ambrì generosissimo, a volte spavaldo, ma spesso impreciso, anche se nell’ultimo terzo è riuscito ad accorciare la distanza con D’Agostini e in seguito con Collenberg.

Il pubblico di sicuro si è divertito, e domani sera si replicherà alla Valascia in un’altra partita che promette grandi emozioni.

Ma entriamo nei dettagli del match. L’inizio è del Lugano che ha attuato subito un forcing costringendo l’Ambrì a un costante lavoro di tamponamento. Come logica conseguenza i bianconeri sono passati in vantaggio grazie a Klasen, abile ad infilare in gol dopo un ottimo suggerimento di Bürgler in un’azione offensiva propiziata dal rientrante Furrer (la cui presenza si è subito fatta sentire per la sua solidità). Il match si è poi fatto sostanzialmente equilibrato (intendiamo a livello di conclusioni a rete). Dopo una generosa reazione degli ospiti (ottimo Merzlikins con un paio di interventi provvidenziali) e dopo aver superato indenne un'inferiorità numerica, la formazione di casa ha raddoppiato in superiorità ancora con Klasen (espulso Müller) anche se il suo tiro è stato involontariamente deviato sotto porta dalla… schiena di Jelovac.

Nel secondo periodo l’HCAP ha insistito maggiormente (specie con il blocco di Kostner) ma senza risultati pratici. Il gioco è stato comunque spettacolare con i due portieri più volte sollecitati. Dopo alcune occasioni sprecate (e un’asta clamorosa di Plastino) i bianconeri hanno triplicato con Fazzini, abile ad infilare al volo con una bordata dopo un assist dalla destra di Sanguinetti. Il terzo si è chiuso con i bianconeri che hanno sprecato una doppia superiorità numerica.

Nell’ultimo terzo l’Ambrì ha nuovamente spinto sull’acceleratore e con D’Agostini in superiorità ha siglato il primo punto per i suoi (una fotocopia del gol di Fazzini). Una disattenzione difensiva dei leventinesi ha tuttavia favorito il nuovo allungo dei locali con Romanenghi. L’HCAP ha tuttavia avuto il merito di mai arrendersi e così è pervenuto al 4-2 con Collenberg. Vano poi il forcing finale dei leventinesi che in epilogo hanno pure rinunciato al loro portiere Conz per schierare un sesto giocatore di movimento.

Lugano – Ambrì Piotta 4-2 (2-0, 1-0, 1-2)

Reti: 7.39 Klasen (Bürgler) 1-0; 11.14 Klasen (Brunner, esp. Müller) 2-0; 33.10 Fazzini (Sanguinetti, esp.. Lothak) 3-0; 47.17 D’Agostini (Plastino, esp. Furrer) 3-1; 47.37 Romanenghi (Cuntii) 4-1; 51.13 Collenberg (Kubalik) 4-2.

Lugano: Merzlikins; Furrer, Wellinger; Matewa, Sanguinetti; Sartori, Chiesa; Kparghai; Klasen, Lajunen, Bürgler; Hoffmann, Lapierre, Fazzini; Bertaggia, Sannitz, Brunner; Romanenghi, Cunti, Walker; Reuillle.

Ambrì Piotta: Conz; Zgraggen, Plastino; Gautschi, Fora; Jelovac, Ngoy; Collenberg; Kubalik, Dave, D’Agostini; Zwerger, Müller, Trisconi; Lauper, Berthon, Lothal; Bianchi, Kostner, Incir; Mazzolini.

Penalità: Lugano 5x2', Ambrì 6x2'.

Note: Pista della Resega, 7200 spettatori (tutto esaurito); arbitri Stricker, Urban; Burgi, Progin. A 2’17” dalla fine l’Ambrì rinuncia a Conz per schierare un sesto giocatore di movimento.