Il Lugano folgora il Friborgo

Si sono aperti questa sera i quarti di finale tra il Lugano e il Friborgo Gottéron.

Non si fa attendere la reazione positiva dei bianconeri. Il Lugano si porta subito in vantaggio con Hofmann che si è lanciato a tu per tu con Brust e gli infila il disco tra le gambe. Su assist di Lapierre, a 6’12’’ i bianconeri aprono così il confronto.

Il Friburgo messo sotto da un contropiede degli uomini di Greg Ireland, con il doppio vantaggio trovato dal Lugano grazie alla doppietta personale del numero 15 bianconero, genialmente smarcato da Johnston

Inizio scoppiettante per il Lugano che con Hofmann che ritrova la via della porta segnando, nuovamente, dopo il tiro di Lapierre respinto da Brust. 3-0 per il Lugano.

È al 16’06 che il Friborgo rilancia trovando un Elvis Merzlikins impreparato davanti a Kienzle che segna la prima rete per i dragoni.

Un appoggio dalla blu di Wellinger viene deviato da sul percorso e si insacca per il 4-1 dei bianconeri al 47'02. Arriva in seguito la penalità per colpo di bastone di Tristan Vauclair. Lugano in power play al 48'55. Schilt si presenta da solo davanti a Merzlikins, il portiere bianconero ha la meglio, per arrivare poi al 53.45 con Romanenghi che premiato per la sua insistenza su assist Cunti porta il Lugano in vantaggio.

Prima provoca l'avversario mandandolo in crisi, poi va nello slot a prendere l'assist di Lajunen, Lapierre fa il sesto goal bianconero. In situazione di power play il Friborgo trova il 6-2, autore con un tiro dallo slot è Mattias Rossi su assist di Bykov.

