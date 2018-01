Il Lugano la spunta sullo Zugo

(LE FOTO) Terza vittoria consecutiva per i bianconeri che stasera alla Resega proteggono l'1-0 per quasi 60 minuti. Elvis Merzlikins grande protagonista.

Ai bianconeri bastano pochi minuti per portarsi in vantaggio con Chiesa che davanti al portiere avversario ribatte ottimamente un tiro di Bertaggia. Gli ospiti non ci stanno e impegnano più volte Merzlikins il quale risponde presente. Il ritmo di gioco si alza e l'incontro distribuisce occasioni pericolose da entrambe le parti ma alla prima sirena il risultato è bloccato sull'1-0 per i bianconeri.

Il vantaggio del Lugano è destinato a durare anche per tutto il secondo tempo malgrado l'intensità della partita e i numerosi capovolgimenti di fronte. I padroni di casa sfiorano il raddoppio prima con Brunner e poi con una traversa colpita da Bürgler dopo una grande azione personale di Cunti.

Il terzo tempo ha come protagonisti i due portieri, Merzlikins e Stephan, i quali realizzano numerose parate congelando il risultato. Lo Zugo spinge di più mentre il Lugano fa muro sedando attacco dopo attacco. Sul finale di gara i bianconeri sono letteralmente asseditati dagli ospiti ma alla terza sirena riescono a spuntarla grazie all'ottima prestazione del proprio estremo difensore. Alla Resega finisce 1-0 per il Lugano.

(Red)