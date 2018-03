Il Lugano passa, il Friborgo si arrabbia

Il Lugano ce l'ha fatta. Si è fatto bastare cinque gare per chiudere la serie dei quarti di finale dei playoff con il Friborgo, vincendo anche gara-5 per 5-3.

Una vittoria che lascia qualche strascico, con i burgundi arrabbiati con gli arbitri, in particolare per aver convalidato il punto dell'1-0 di Lajunen (poi infortunatosi) al 4.40. Il Friborgo in tutti i casi aveva saputo reagire, trovando in fretta il vantaggio, ancora nel primo periodo, con Sprunger e Birner.

Partita nervosa, tosta, con tanti colpi di scena. Il Lugano allora ha ritrovato la testa nel secondo tempo, segnando con Sannitz e Vauclair. Poi ancora Gottéron, con Rossi. E quindi ecco il gol del 4-3 di Hofmann. Un periodo centrale targato playoff.

Tutto rimandato al terzo tempo. Sempre più tesa, la partita. Friborgo che ci prova, Lugano che regge, che gestisce, che lotta a muso duro. E che passa ancora, all'ultimo minuto, con Hofmann, a porta vuota, per il 5-3 finale.

E l'Ambrì-Piotta? Con tanti assenti (per volontà di Cereda), i biancoblù non hanno comunque sfigurato, perlomeno nei primi due tempi, al cospetto di un Langnau già in vacanza. In rete Kubalik (che in precedenza aveva sbagliato un rigore) e Lhotak - buona la seconda linea d'attacco -, poi ecco i bernesi, con Weibel e Albrecht, quindi nel terzo tempo con Elo e Peter, infine con Blaser, a porta vuota, per il 5-2 finale. La testa dell'Ambrì è evidentemente già al Kloten, alla finale playout.