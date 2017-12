Il Lugano resta a terra

(LE FOTO) Periodo molto difficile per i bianconeri che perdono la quinta partita delle ultime sei. Questa sera alla Resega finisce 4-3 per il Bienne.

I bianconeri iniziano l'incontro visibilmente desiderosi di rimediare alla pesante umiliazione subita ieri sera a Kloten. Gli uomini di Ireland fanno girare bene il disco senza mai permettere agli avversari di entrare nella propria zona difensiva. La prima grande occasione arriva per mano di Lapierre con un tiro dallo slot, che però non trova la porta. Il Bienne impiega alcuni minuti a carburare ma si rivela inseguito molto pericoloso: prima colpisce un palo e poi segna il goal del vantaggio con Tschantré. I ticinesi possono rimediare con Bürgler ma il disco non entra, 1-0 per i romandi alla prima sirena.

Nel secondo tempo il Lugano strappa subito l'1-1 al 21'44 con Bertaggia che tutto solo trafigge di polso il portiere avversario. Ma il pareggio è destinato a durare poco perché il Bienne scatena una forte pressione in fase offensiva. I bianconeri riescono a contenere gli attacchi avversari ma poi cedono e subiscono tre goal in sei minuti. La doppietta di Micflikier e la rete di Fuchs fanno sprofondare il Lugano che finora ha pochi argomenti per fronteggiare i romandi.

Il Lugano ritrova la luce nel terzo periodo mostrando un gioco molto più concreto. Questo cambio di marcia sfocia subito nel goal firmato da Sannitz che devia un tiro di Romanenghi. I bianconeri crescono e diventano sempre più pericolosi fino a trovare anche il 4-3 con Klasen che interrompe il suo digiuno di reti durato 15 partite. Ora il Lugano cerca disperatamente il pareggio ma nonostante l’assalto finale, i bianconeri non riescono a spuntarla sul Bienne.

(Red)