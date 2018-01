Il Lugano si prende anche l'ultimo derby

(LE FOTO) Nulla da fare per l'Ambrì che perde con onore alla Valascia. I bianconeri, a tratti traballanti, ribaltano il risultato e strappano la vittoria per 4-2.

Pronti, partenza, via l'ultimo derby stagionale si apre con una bagarre fra Lauper e Wellinger che costa al biancoblu 5 minuti più penalità di partita e al bianconero un 2+2. Il Lugano ha subito un'occasione di power play per sbloccare il risultato e Lapierre non se lo fa ripetere due volte: il canadese firma il vantaggio ribattendo ottimamente su un tiro di Brunner parato da Conz. In avanti di un goal, i bianconeri perdono concentrazione mentre l'Ambrì reagisce provando a pungere i cugini, Merzlikins resiste.

Il Lugano torna a premere nel secondo tempo, il quale inizia con una grande occasione per Brunner seguita da un palo colpito in pieno da Klasen. Anche il gioco dei leventinesi si fa più pericoloso prima con Incir e poi con Mazzolini che lanciato tutto solo verso Merzlikins non riesce ad andare a segno. L'incontro è ora equilibrato anche se l'attacco dell'Ambrì è molto più insistente. Alla seconda sirena il risultato resta congelato sull'1-0 per gli ospiti.

Gli sforzi biancoblu si concretizzano dopo neanche due minuti dall'inizio del terzo periodo con Zwerger che trova il pareggio con una bella azione personale. Sull'1-1 l'Ambrì si scatena e rischia il raddoppio con Bianchi in contropiede. Il ritmo di gioco leventinese non cala e il 2-1 arriva con una giocata personale di Müller in box play. Il risultato è destinato a ribaltarsi immediatamente: dopo soli 51 secondi il Lugano si risveglia e segna prima il pareggio con Sanguinetti e poi si porta sul 3-2 con Bürgler. L'Ambrì non è assolutamente intenzionato a perdere questo derby ma il goal non arriva e i bianconeri trovano il definitivo 4-2 con Lapierre che segna a porta vuota sul finale.

AMBRÌ - LUGANO 2-4 (0-1, 0-0, 2-3)

Reti: 5’23’’ Lapierre (Kparghai) 0-1; 41’45’’ Zwerger (D’Agostini) 1-1; 46’29’’ Müller (Kubalik) 2-1; 47’19’’ Sanguinetti (Klasen) 2-2; 49’01’’ Bürgler 2-3; 59’ 42’’ Lapierre 2-4.

Ambrì: Conz; Zgraggen, Plastino; Gautschi, Fora; Collenberg, Ngoy; Moor; Zwerger, Taffe, D’Agostini; Kubalik, Müller, Lhotak; Lauper, Berthon, Trisconi; Bianchi, Kostner, Incir; Mazzolini.

Lugano: Merzlikins; Furrer, Wellinger; Matewa, Sanguinetti; Sartori, Chiesa; Kparghai; Klasen, Lajunen, Bürgler; Hofmann, Lapierre, Fazzini; Bertaggia, Sannitz, Brunner; Romanenghi, Cunti, Walker; Reuille.

Penalità: Ambrì 4x2’ + 1x5’+1x20’ Lugano 5x2’.

Note: Valascia 6'500 spettatori (tutto esaurito). Arbitri Dipietro, Wehrli, Kovacs, Wüst.