Il Lugano si rialza

(LE FOTO) Sotto di tre reti, i bianconeri capovolgono completamente il risultato nel secondo tempo e sconfiggono il Bienne per 6-3. Serie riaperta.

La terza sfida di questa serie di semifinali inizia in salita per il Lugano che subisce l'1-0 di Lüthi al 4'38. I bianconeri giocano alcuni dischi buoni ma la rete del pareggio fatica ad arrivare. È invece il Bienne a trovare il 2-0 con Pouliot nel corso di un micidiale power play al 14'13. Alla prima pausa i padroni di casa conducono l'incontro senza brillare particolarmente. Merzlikins ci mette una pezza a più riprese.

Il Lugano copovolge radicalmente il risultato nel secondo tempo. Il Bienne con un ottimo giro di passaggi incanta la difesa bianconera e insacca il 3-0 con Lüthi al 25'38. I ticinesi rimangono concentrati e dopo circa un minuto agguantano il primo punto della partita con Reuille in contropiede. La carica bianconera non si ferma e al 35'35 Sanguinetti firma il 2-3 con uno slap al volo. Una favorevole situazione di 5 contro 3 permette al Lugano di strappare anche il pareggio con Hofmann al 38'18. Il sorpasso viene infine completato da un siluro di Fazzini. Alla seconda sirena il risultato è di 4-3 per i bianconeri.

Nel terzo periodo i padroni di casa ci mettono dieci minuti buoni a rientrare in partita dopo la mitragliatrice targata Lugano. Il match ritorna equilibrato e distribuisce occasioni da entrambe le parti. A pochi minuti dalla terza sirena Merzlikins fa il miracolo e permette ai bianconeri di vincere 6-3. Le ultime due reti la siglano Lapierre e Lajunen a porta vuota.

(Red)