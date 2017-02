Il Lugano vince e guadagna una posizione

Buona operazione, per il Lugano di Greg Ireland. Impegnati a Losanna, i bianconeri sono riusciti ad imporsi per 2-1, grazie – una volta ancora – a Luca Fazzini, autore della rete decisiva nel periodo conclusivo. In precedenza, in gol erano andati Lapierre (sì, è davvero in gran spolvero di questi tempi il canadese!) e, per i vodesi, Junland in power-play. Complice la sconfitta del Bienne in casa contro il Davos, il Lugano ha guadagnato così una posizione in classifica ed ora occupa il 7° rango. Adesso come adesso, nei playoff sfiderebbe lo Zurigo.

Prosegue la striscia di sconfitte dell’Ambrì-Piotta di Gordie Dwyer, che a Kloten è riuscito sì a muovere la classifica ma non a conquistare un successo. Ci sono voluti i rigori, per decretare un vincitore, e la differenza l’ha fatta allora in penalty trasformato da Praplan, l’unico a trovare la via del gol in questo esercizio. Al sessantesimo, le due squadre si erano lasciate sull’1-1 frutto delle segnature di Bieber nel secondo tempo e di Emmerton in power-play nel terzo periodo. Tra i migliori in pista, sul fronte biancoblù, il portiere Descloux, così come bene hanno figurato i giovani Rockets Trisconi, Goi e Stucki. Purtroppo, però, non sono bastati…

(Red)