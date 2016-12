Il Lugano vola nuovamente in finale

In semifinale i bianconeri hanno battuto il Davos per 4-0. Domani (12.00) andrà in scena la rivincita dell'atto conclusivo dello scorso anno, contro il Team Canada.

Il Lugano non ha fallito l'appuntamento con la finalissima della Coppa Spengler 2016, sconfiggendo il Davos padrone di casa nel penultimo atto del torneo grigionese con un perentorio 4-0. La banda di Arno Del Curto, nell'occasione priva dei rinforzi Adam Hall e Drew Shore (i rispettivi club d'appartenenza non hanno permesso ai due di scendere in pista per la quarta volta in quattro giorni) e dell'ammalato Perttu Lindgren, non è mai parsa in grado di impensierire capitan Chiesa e compagni. Così, i sottocenerini hanno costruito il proprio successo in maniera costante, incrementando il proprio vantaggio grazie alle reti di Klasen (17'), Bürgler (32'), Chiesa (36') e Bertaggia (46').

Così domani a mezzogiorno, nell'atto conclusivo della kermesse davosiana, andrà in scena la riedizione della finalissima dello scorso anno, che vide i bianconeri inchinarsi al Team Canada.

