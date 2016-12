Il Lugano vola in semifinale

Secondo successo in due partite per i bianconeri, che alla Coppa Spengler si sono imposti anche sui cechi del Mountfield per 4-3.

Nonostante qualche brivido di troppo patito nel terzo periodo, la prima fase della novantesima edizione della Coppa Spengler si è conclusa in maniera positiva per il Lugano. La compagine bianconera si è infatti resa protagonista di un’altra buona prestazione – questa volta contro i cechi del Mountfield – conquistando l’accesso diretto alle semifinali, nonché il secondo successo in due incontri. Decisive le reti di Luca Fazzini (30') e dello statunitense Ryan Vesce (31'), che nel periodo centrale hanno allungato il passo dopo la doppietta di Gregory Hofmann nel primo tempo (12' e 19'). Di Simanek (12'), Dzerins (43') e Cerveny (52') le marcature dei cechi. Come accaduto un anno fa dunque – seppur in maniera meno netta – i sottocenerini si sono nuovamente imposti nel gruppo Torriani, guadagnandosi l’accesso diretto alle semifinali, nonché un ulteriore giorno di riposo (domani), utile per ricaricare le batterie in vista della semifinale di venerdì (20.15).

(Red)