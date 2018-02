Il Rapperswil si prende la Coppa

I Lakers tornano ad essere protagonisti in Svizzera. La capolista del campionato cadetto, nella finale di Coppa Svizzera, ha sorpreso il Davos per 7-2.

Il Rapperswil ha creato la sensazione, domenica pomeriggio, andando a conquistare la Coppa Svizzera. I sangallesi, in casa loro, hanno sorpreso il Davos di Arno Del Curto, umiliato col punteggio di 7 a 2.

La capolista di Swiss League ha aperto le marcature già al 3' con Aulin. La risposta dei grigionesi non si è fatta attendere molto (Little all'11'), ma la maggior fame della squadra di categoria inferiore ha avuto la meglio a cavallo della prima pausa, con le reti di Knelsen (19') e Hügli (25'). Al 27' Knelsen ha trovato la doppietta. Arno Del Curto ha allora chiamato il time out e sostituito il portiere Senn con Van Pottelberghe: mosse che non sono però bastate ad evitare una quinta capitolazione di lì a poco (Mosimann 29').

A pochi minuti dal 40' Du Bois ha provato a riaprire la sfida, ma l'uno-due di Primeau e Mason nel terzo tempo ha spento definitivamente le speranze del Davos, accendendo la festa dei tifosi del Rapperswil, di nuovo protagonisti sul palcoscenico dell'hockey svizzero. In attesa di rivederli, presto, in serie A?

(Red)