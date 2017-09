Il secondo derby è del Lugano

Il campionato si era aperto con il derby della Resega, dove a vincere era stato l'Ambrì-Piotta. Be', neppure un mese più tardi, il Lugano è già riuscito a prendersi una rivincita, preziosa, andando a vincere alla Valascia per 4-1.

Ad aprire la partita, questa sera, è stato Fazzini, al 12.37, ma i biancoblù non hanno mollato e anzi hanno trovato in fretta il punto del vantaggio, grazie a Kostner, al 17.33. Una situazione di parità rotta poi, una volta per tutte, dal Lugano nel secondo periodo, con il raddoppio di Hofmann al 29.17 e quindi con l'allungo firmato Lajunen, in inferiorità numerica (fuori Zgraggen), al 35.26. Un allungo gestito fino in fondo, con buona attenzione, dai bianconeri, che hanno quindi chiuso il match a sedici secondi dalla fine, a porta libera, con Lapierre: appunto, 4-1.

In classifica la squadra di Ireland torna nelle parti alte, mentre quella di Cereda resta evidentemente sotto la linea. Domani sera, sabato, mentre il Lugano accoglierà il Langnau, l'Ambrì-Piotta sarà impegnato a Bienne.

(Red)