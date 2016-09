Inizia la nostra stagione preferita

di Flavio Maddalena

Certo che noi ticinesi sappiamo essere paradossali, a volte: amiamo il mare ma aspettiamo con trepidazione la stagione fredda. Sì: cerchiamo l’estate tutto l’anno – per dirla in musica – ma poi ci rendiamo conto che senza ghiaccio (e quello nel bicchiere non conta!) non possiamo resistere a lungo. A prescindere dai colori della nostra fede sportiva, bianconeri o biancoblù, siamo gente di hockey. Da qui non si scappa. E nel mondo dell’hockey, l’inverno va da settembre ad aprile.

Con un lauto antipasto d’agosto, anzi, per chi – è il caso del Lugano quest’anno – disputa anche la Champions League. Una stagione che è “fredda” solo per modo di dire, comunque (perché in realtà la temperatura emozionale s’impenna). E che si apre già questa sera, con il tradizionale (…) anticipo dell’Hallenstadion di Zurigo, pista che indossa più abiti di un trasformista e regolarmente fa ammattire chi disegna il calendario. Ospite d’onore, in questo primo ballo, è l’Ambrì-Piotta. Un incontro che è già uno scherzo del destino, dal momento che stasera andrà in scena una sorta di sfida nella sfida, tra i leventinesi e il grande ex Inti Pestoni. Ma prima o poi sarebbe successo, e allora meglio togliersi subito il pensiero. E benvenuto sia l’inverno. In Leventina lo si aspettava dapprima con un pizzico di apprensione, alla luce di una campagna acquisti iniziata senza colpi ad effetto. Ma poi l’ottimismo ha preso il sopravvento. Complici gli ultimi botti di mercato – D’Agostini, Guggisberg, Pesonen – i tifosi biancoblù hanno rispolverato le speranze di un’annata felice (nessuno però pronunci la parola “playoff”, per scaramanzia). Anche se facile proprio non sarà: le rivali non se ne sono affatto rimaste a guardare.

E intanto l’inverno hockeistico lo aspettava con ansia anche il Lugano, a cui il ghiaccio continentale non ha certo placato la voglia di rivalsa dopo il doloroso epilogo della finale persa. I bianconeri – oggi pure in pista ma per la Champions League – per il debutto in campionato dovranno attendere sino a venerdì. Poi però sarà subito indigestione di emozioni, e tanto per cominciare occhio a non subire una vendetta sportiva da parte dello Zugo, liquidato per 4/0 nei playoff. Alla vigilia del campionato, coach Shedden chiede fame – di successo – ai suoi giocatori. Al contempo non vede l’ora di rituffarsi in quel crogiolo di emozioni ch’è la Resega del 2016. Già, attorno al mondo HCL orbita un capitale di simpatia forse senza precedenti, nell’ultimo decennio. Il tutto a far prevedere una pista incandescente sabato per il primo derby stagionale. Che sancirà in modo totale l’inizio della stagione fredda (...) in Ticino. Del resto siamo fatti così, noi ticinesi. Uniti da questa stessa passione, aspettavamo il 7 (rispettivamente il 9) settembre quasi fosse Natale. E allora via! Fino a marzo (o aprile?) sarà un’annata da vivere tutta d’un fiato. La nostra stagione preferita.