Inti Pestoni presto papà

Il futuro giocatore degli ZSC Lions non è stato chiamato. (Key e Crinari)

Buone, anzi ottime notizie in casa Pestoni. L’attaccante dei Lions di Zurigo ha infatti annunciato che la compagna Carolina è in dolce attesa. Il fenomeno ex biancoblù diventerà quindi papà di una bimba il prossimo dicembre.

(Red)