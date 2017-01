La reazione delle ticinesi arriva oltre il 60'

La reazione non è stata perfetta, dal punto di vista contabile, ma comunque importante, soprattutto dal punto di vista del morale. Merno di 24 ore dopo le rispettive sconfitte di sabato sera, Lugano e Ambrì-Piotta si sono riscattate contro le stesse avversarie della vigilia, vale a dire Davos e Zugo.

Impegnati alla Resega, i bianconeri hanno vissuto una prima parte di pomeriggio da incubo. I grigionesi infatti hanno trovato la via del gol per ben tre volte, nel primo tempo, grazie a Simion, Lindgren e Kousal sempre in power-play. Con l'uomo in più, ancor prima del 20', Fazzini ha dato il via alla rimonta luganese. Una rimonta proseguita nel terzo periodo proprio dallo stesso Fazzini, autore di una doppietta al 44', e quindi completata da Bürgler (a 5c3) e da Chiesa dopo 2.44 di overtime.

A Zugo, invece, l'Ambrì era partito molto bene, trovandosi dal canto suo a condurre per 3-1 dopo il primo tempo, in seguito alle segnature leventinesi di Pesonen (1'), Hall (12') e Duca (17'), a cavallo del punto confederato ad opera di Senteler (9'). Nel periodo centrale però i padroni di casa sono cresciuti, hanno dimezzato lo scarto con Suri al 39' e quindi hanno perfezionato l'aggancio con il solito Martschini al 46'. L'Ambrì ha dovuto stringere i denti, ma alla fine il risultato non è più cambiato, neppure nel supplementare. Ai rigori, allora, i biancoblù hanno approfittato della presenza tra i pali avversari dell'inesperto Haller, trafitto quattro volte su quattro da Hall, Pesonen, Fuchs e Duca, a fronte dell'unica segnatura di Martschini. L'HCAP abbandona così l'ultimo posto in classifica, a discapito del Friborgo.

(Red)