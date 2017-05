La Svizzera torna al successo

La vittoria per 3-0 sulla Bielorussia permette alla nazionale di Patrick Fischer di rimanere in corsa per i quarti di finale. A segno Schäppi, Almond e Ambühl.

Il cammino della nazionale svizzera verso i quarti di finale dei Mondiali di Parigi e Colonia resta comunque complicato, ma il successo ottenuto oggi contro la Bielorussia permette ai rossocrociati di mantenere accesa la fiammella della speranza. In controllo dall'inizio alla fine - contro un avversario che però, va ammesso, non ha opposto grandissima resistenza... - capitan Diaz e compagni hanno messo a segno una rete per tempo con (nell'ordine): Schäppi, Ambühl e Almond. Tanto è bastato, assieme a un buon rigore difensivo, per avere la meglio sulla rappresentativa dell'Europa dell'est. Ora i giochi però si complicheranno parecchio per gli svizzeri, che dovranno affrontare il Canada, la Repubblica Ceca e la Finlandia.

(Red)