La Svizzera vince e stavolta convince

Secondo successo in altrettante partite, per la nazionale rossocrociata ai Mondiali di Parigi. Battuta la Norvegia per 3-0.

La Svizzera vince, di nuovo, e stavolta convince anche. Dopo il successo agrodolce sulla Slovenia, ottenuto dopo i rigori e sciupando un comodissimo vantaggio, domenica sera gli uomini di Fischer non hanno ripetuto gli stessi errori del giorno prima ed hanno battuto la Norvegia per 3-0. Un successo maturato in particolare poco oltre il giro di boa del confronto, con le reti di Schäppi (32:04) e Almond (34:00). Nel terzo conclusivo, poi, Suter (49:37) ha abbellito il punteggio grazie ad una bella combinazione con l'uomo in più. I norvegesi hanno provato a riaprire il match, ma in un paio di occasione i loro sforzi si sono frantumati sui pali della gabbia rossocrociata, che hanno dato una bella mano ad un comunque ispirato Genoni, schierato al posto di Hiller.

(Red)