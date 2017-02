La Svizzera vince la Slovakia Cup

La Svizzera esce vittoriosa dalla Slovakia Cup grazie al successo odierno sulla Bielorussia per 4-3.

La selezione di Fischer, nella quale figuravano ben 10 nuovi giocatori, ha largamente dominato i bielorussi, chiudendo il primo terzo sul 2-0 grazie alle marcature di Riat e Sutter.

Il secondo tempo si è aperto ancora all’insegna dei rossocrociati grazie al 3-0 siglato da Leone. La Bielorussia non si è tuttavia persa d’animo rientrando in partita con 2 reti in poco più di un minuto fra il 36’ e il 37’. A chiudere il discorso ci ha però pensato il bianconero Fazzini. Il ticinese ha infatti siglato il provvisorio 4-2 al 37’, dopo aver ricuperato un disco in zona neutra.

Verso il finale il 4-3 siglato da Ceresnak ha reso solamente meno pesante ilrisultato.

(Red)