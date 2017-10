L'Ambrì colpisce duro a Kloten

I leventinesi trovano la via della vittoria alla Kolping Arena dopo cinque sconfitte consecutive, portandosi a casa 3 importanti punti in questa 11esima giornata di campionato.

In trasferta a Kloten l’Ambrì deve e vuole trovare la vittoria. Un Ambrì che parte bene trovandosi in vantaggio dopo i primi 20 minuti grazie alla rete segnata da Müller al 3’ in powerplay. I biancoblù si dimostrano in grado di offrire una buona prestazione. Il secondo tempo si fa più movimentato con il goal di Schlagenhauf e Kostner.

Nel secondo terzo troviamo anche la rete non concessa a Collenberg per una presunta ostruzione di Bianchi, il che lascia il risultato invariato 1-2 per i leventinesi.

Nel terzo tempo D’Agostini sblocca la situazione e porta l’Ambrì in doppio vantaggio. I leventinesi non si lasciano scappare la carica positiva e riescono a trovare di nuovo la via del goal con Plastino su assist di D’Agostino. La vittoria, meritata, dell’Ambrì viene sigillata dalla dopietta di Kostner. Il Kloten si deve così arrendere alla carica biancoblù, subendo il 5-1.

(Red)