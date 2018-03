L'Ambrì esulta alla Valascia

Inizio di gara altalenante per l'Ambrì che dopo quattro minuti subisce l'1-0 firmato da Santala in power play. I biancoblu trovano in seguito il pareggio al 7'17 con Berthon che insacca ribattendo un tiro di Kubalik. Il Kloten appare più concreto ma sono i ticinesi a mettere a segno il raddoppio con una veloce ripartenza e un buon tiro di Bianchi al 14'25. Gli Aviatori riportano il match in parità al 17'40 con Sallinen, 2-2 alla prima sirena.

Nel secondo periodo l'Ambrì si fa preferire rispetto agli ospiti premendo di più in attacco. I biancoblu ottengono il vantaggio con un tiro improvviso di Emmerton che buca la porta difesa da Boltshauser. L'Ambrì va poi vicinissimo al 4-2 con una bella azione personale di Zwerger, ma il disco non entra.

Alla Valascia il Kloten diventa un fantasma e all'inizio del terzo periodo gli attacchi degli aviatori sono veramente pochi. Dal canto suo l'Ambrì prova ad allungare le distanze ma il 4-2 arriva solo a fine incontro a porta vuota con D'Agostini. L'Ambrì vince gara-3 e si porta sul 2-1 nella serie finale dei playout.

(Red)