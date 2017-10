L'Ambrì-Piotta ritrova il successo

Martedì sera, contro il Berna, l'Ambrì-Piotta si era ben comportato, senza però raccogliere nemmeno un punticino. Questa sera, nuovamente alla Valascia ma opposti questa volta al Friborgo, i leventinesi hanno invertito la tendenza. Abili a chiudere ogni varco ai burgundi per tutto l'arco dell'incontro, gli uomini di Luca Cereda hanno raccolto due punti, al termine di un confronto conclusosi all'overtime.

I primi a passare in vantaggio sono stati i sopracenerini, che in superiorità numerica hanno bucato una prima volta Brust al 10', con una deviazione di Elias Bianchi su tiro del capitano Michael Fora. In seguito, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, con un hockey veloce e fatto di capovolgimenti di fronte, senza però che nessuno riuscisse a superare una volta di più Brust e Conz.

Il cerbero leventinese è però capitolato per la prima volta al 51', quando un tiro - nemmeno troppo pericoloso - di Stalder dalla linea blu lo ha tratto in inganno, impattando la sfida. L'incontro è così sfociato nel supplementare, che ha visto i biancoblù disporre di una superiorità numerica per un fallo fischiato ai danni dell'ex Chavaillaz. Con l'uomo in più sul ghiaccio i padroni di casa hanno colpito nuovamente, con la rete del difensore canadese Nick Plastino che ha regalato a Fora e compagni il punto addizionale.

(Red)