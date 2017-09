L'Ambrì-Piotta rovina tutto nel finale

Sono bastati poco meno di due minuti e mezzo di follia a tagliare le gambe all'Ambrì-Piotta, che - impegnato in quel di Davos - ha proposto una volta di più una prova gagliarda e all'altezza della situazione. Capaci di tenere testa ai grigionesi - passati in vantaggio dopo soli nove secondi di gioco con Little -, i biancoblù hanno infatti iniziato il terzo periodo in vantaggio per 2-1, in virtù delle reti di Zwerger (15') e Müller (39'). A dieci minuti dalla fine dell'incontro, però, capitan Fora e compagni sono crollati, concedendo ai davosiani ben tre reti in 145 secondi, due delle quali addirittura in shorthand. Le marcature di Nygren (51'), Sciaroni (52') e Walser (53') hanno di fatto permesso agli uomini di Del Curto di impattare la sfida e in seguito di operare il sorpasso, portando a casa la posta piena.

(Red)