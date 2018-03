L'Ambrì-Piotta supera il Losanna

L'Ambrì-Piotta è riuscito a trovare una (tardiva) rivincita nei confronti del Losanna, squadra che pochi giorni orsono aveva sconfitto i leventinesi a Malley per 3-2.

I biancoblù, impegnati questa sera alla Valascia, si sono infatti imposti per 6-3 nei confronti della formazione romanda. La partita - giocata con ritmi blandi - ha visto le due compagini proporre una prova piuttosto "ballerina" in difesa, permettendo ai rispettivi attacchi di usufruire di diverso spazio per mettere in difficoltà Benjamin Conz e Cristobal Huet (per un tempo, poi sostituito dall'ex leventinese Sandro Zurkirchen). Ad immagine dei primi sette minuti abbondanti di gioco, al termine dei quali il punteggio era già fissato sul 3-1 in virtù delle reti di D'Agostini, Emmerton e Bianchi, intervallate dalla marcatura di Miéville.

Il match è poi proseguito sulla stessa falsariga, con i padroni di casa che hanno pian piano preso il largo grazie ai gol di (ancora) D'Agostini, Lhotak e Mazzolini. Troppo debole la risposta del Losanna, che è riuscito a bucare un buon Conz soltanto altre due volte nel corso della partita, con Pesonen e Gobbi. Il punteggio finale, al sessantesimo, recitava dunque 6-3 in favore del club sopracenerino.

(Red)