L'Ambrì si sblocca, il Lugano si blocca

Due punti (ma potevano essere tre) d'ossigeno per i biancoblù, alla loro prima vittoria stagionale - Sconfitto invece il Lugano in casa dello Zurigo

Il grosso sembrava ormai fatto, per l'Ambrì-Piotta, che davanti ai preoccupati 4.025 della Valascia ancora conduceva fino a pochi secondi dalla sirena conclusiva. Ma i biancoblù non avevano fatto i conti con quel volpone di Holden, che ha in effetti trovato il punto del 3-3 a undici (11!) secondi dalla conclusione. Una partita dall'esito mai scontato. Lo Zugo era passato per primo in vantaggio con Suri al 14.16. Nel secondo periodo però ecco la reazione ambripiottese, con Monnet al 32.48. Di nuovo Zugo, con Senteler nel terzo tempo, e quindi di nuovo Ambrì, con Pesonen e, per il suo primo vantaggio della serata, con D'Agostini. Di Holden abbiamo purtroppo già detto. La decisione è così slittata oltre l'overtime, ai rigori: dove a tirare il rigore decisivo è stato Guggisberg. Una vittoria da due punti, ma pur sempre (finalmente) una vittoria, la prima della stagione.

Di fronte ai 7.979 dell'Hallenstadion, il Lugano è stato dal canto suo schiacciato dallo ZSC, ma anche dai propri errori di confusione nel terzo difensivo. E pensare che, ad andare in vantaggio, erano stati proprio i bianconeri, con Morini al 7.59, servito da Ulmer. Un'illusione. Dopo neppure tre minuti infatti ecco il pareggio dei Lions, con Thoresen. Ma i padroni di casa hanno davvero scavato un solco nel secondo periodo, quando nel giro di una decina di minuti hanno realizzato tre reti. Tra i marcatori anche Pestoni, alla prima gioia personale in campionato oltre San Gottardo; poi Thoresen e Geering per un 4-1 finale che non si è mosso neppure nel terzo tempo.

(Red)