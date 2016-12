L'Ambrì sorride, il Lugano no

I leventinesi alla Valascia non sbagliano e affossano ancor di più il Kloten. I bianconeri possono invece solo recitare il mea culpa per la sconfitta interna con il Losanna.

Ottimo affare per l'Ambrì-Piotta, che - impegnato alla Valascia contro un Kloten in piena crisi e reduce da 6 sconfitte di fila - non ha fallito, incamerando la posta piena. I biancoblù, prolifici in power-play, hanno infatti sconfitto gli Aviatori per 4-2 grazie alle reti messe a segno da Pesonen (5'), Guggisberg (24'), Kostner (55') e Bastl (56'). Per gli ospiti, in gol Back (26') e Hollenstein (59'). Grazie a questo successo - e alla contemporanea sconfitta casalinga del Friborgo - gli uomini di Kossmann tornando ad abbandonare l'ultimo posto.

Brutta serata invece per il Lugano, che - incapace di sfruttare le svariate occasioni in superiorità numerica (addirittura doppia) - ha subito una clamorosa beffa alla Resega, contro il Losanna. I vodesi si sono infatti imposti per 4-3, trovando il modo di ribaltare il risultato nel finale, con le reti di Pesonen (56') e Deruns (58') che hanno dato seguito a quelle già messe a segno da Ryser (26') e Augsburger (31'). Una marcatura in più, dunque, dei bianconeri, in gol con Martensson (12' e 23'), nonché Bürgler (29').

Domani i vodesi affronteranno proprio l'Ambrì a Malley (19.45), mentre il Lugano sarà di scena all'Hallenstadion contro lo Zurigo (19.45).

(Red)