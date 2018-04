In Leventina arriva l'attaccante Hofer

L'austriaco, classe 1991, ha sottoscritto con l'HCAP un contratto valido per la stagione 2018-2019, con un opzione a favore del Club per la stagione 2019-2020.

L’Hockey Club Ambrì Piotta annuncia la sottoscrizione di un contratto con l’attaccante austriaco di licenza svizzera Fabio Hofer. L'attaccante di bastone destro, classe 1991, ha firmato un contratto valido per la stagione 2018-2019 con un opzione a favore del club leventinese per la stagione 2019-2020.

Compagno di squadra nella nazionale austriaca del biancoblù Dominic Zwerger, ha disputato gli ultimi due mondiali con la rappresentativa del suo paese, per un totale di 2 reti e 5 assist in 9 partite.

La scorsa stagione, in nazionale, ha messo a segno 4 assist in 5 partite, mentre a livello di club, Fabio ha vestito la maglia #23 del EHC Liwest Black Wings Linz, mettendo a segno 21 reti e 34 assist in 54 partite di regular season e contribuendo a sfiorare la finale del campionato EBEL, mettendo a referto 6 gol e 7 assist in 12 partite di play-off.

(Red)