L'HC Lugano ringrazia squadra e tifosi

"L’amarezza per la sconfitta in Gara 7 della finale è ancora fresca. Ma, con il passare delle ore, lascia spazio all’orgoglio e alla fierezza per le emozioni che la squadra, lo staff e il Club tutto hanno regalato al popolo bianconero in un’avventura dai contorni epici come quella vissuta nei playoff terminati ieri sera". È quanto si legge nel comunicato diramato quest'oggi dalla società dell'HC Lugano, la quale invita il tutti i tifosi a celebrare degnamente i propri eroi lunedì 30 aprile alla Reseghina.

Il programma dell'evento di chiusura della stagione 2017/2018 prevede alle ore 18.00 l’apertura del capannone del DNA Bianconero con la possibilità di un aperitivo e animazione per i più piccoli. Sempre dalle ore 18.00 aprirà i battenti lo Shop’41 con la presenza a turno dei giocatori. Dalle ore 19.30 all’interno della Reseghina, oltre alle tradizionali mescite, sarà possibile gustarsi una succulenta grigliata.

A seguire, attorno alle 21.00, tutti i protagonisti della cavalcata sportiva che tanto entusiasmo ha creato e tanto ha fatto sognare saranno chiamati sul palco della Reseghina per la parte ufficiale della serata, animata dai divertentissimi Blues Brothers. Dalle 22.00 i giocatori e i membri dello staff tecnico saranno poi a disposizione dei tifosi per autografi e selfies. “Grazie per aver volato con noi”, recita lo slogan dell’HCL in questo finale di stagione.

(Red)