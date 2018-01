L'HCAP ingaggia il portiere Fabio Haller

Il Club spiega che "con il suo arrivo si risolve la situazione dei portieri rimasta in sospeso dopo il ritorno di Descloux a Ginevra"; distorsione alla colonna cervicale per D’Agostini.

L’Hockey Club Ambri Piotta comunica di aver sottoscritto un contratto fino al termine della stagione 2017-2018 con il portiere Fabio Haller.

Classe 1992, è cresciuto nel settore giovanile del Kloten, dopo un apprendistato nella serie cadetta con Ajoie, Thurgau e Winterthur, nelle ultime due stagioni è stato la riserva di Tobias Stephan nell’EV Zug, esordendo anche in Champions Hockey League. Durante la corrente stagione ha giocato con l’EC Wil in Prima Lega.

"Con l’arrivo di Fabio in Leventina, si risolve la situazione dei portieri, rimasta in sospeso dopo il ritorno di Descloux a Ginevra", spiega il Club in una nota stampa.

La società Leventinese comunica infine che il giocatore Matt D’Agostini, vittima di uno scontro di gioco nella sfida di venerdì 26 gennaio contro il Bienne, ha subito una distorsione alla colonna cervicale. Il suo ritorno sul ghiaccio sarà valutato giornalmente dallo staff medico dell’HCAP.

(Red)