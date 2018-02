L'HCAP rinnova il contratto a Conz

L’Hockey Club Ambri Piotta comunica di aver sottoscritto le seguenti Licenze B:

dall’HCB Ticino Rockets, gli attaccanti Samuele Guidotti (classe 1996) ed i difensori Isacco Dotti (classe 1993) e Zaccheo Dotti (classe 1994);

dall’HC La Chaux-de-Fonds, gli attaccanti Daniel Carbis (classe 1989) e Simon Sterchi (classe 1994) ed il difensore David Stämpfli (classe 1990);

dall’HC Ajoie, l’attaccante Leonardo Fuhrer (classe 1993) ed il difensore Giacomo Casserini (classe 1990);

dall’EHC Visp, il portiere Reto Lory (classe 1988).

altre Licenze B che, di comune accordo con le relative società, verrano comunicate solamente nel caso in cui i giocatori dovessero essere chiamati dall’Ambrì Piotta al termine della stagione.

Tutti questi giocatori rimarranno con i propri club di appartenenza fino a quando le loro squadre termineranno la stagione. Dopodiche l’HCAP avrà il diritto di chiamarli in Leventina in qualsiasi momento.

La società leventinese comunica inoltre di aver esercitato l’opzione di rinnovo per la stagione 2018-2019 relativa al contratto di Benjamin Conz firmato la scorsa estate. Lo staff tecnico ha deciso di rinnovare la fiducia al proprio portiere, che alla sua prima stagione in Ticino ha saputo integrarsi perfettamente all’interno del gruppo e diventare un punto di riferimento per la squadra.

Infine, l’HCAP SA comunica che, con effetto immediato, il difensore Adrian Trunz verrà prestato all’HC Ajoie con la formula della licenza B. Il giocatore resterà nel canton Giura fino al termine della stagione dell’HC Ajoie, dopo di che farà ritorno in Leventina e sarà a disposizione dello staff tecnico per il finale di campionato.

(Red)