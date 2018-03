L'HCAP vince, ma non serve

Gli uomini di Luca Cereda hanno battuto il Kloten per 5-2 nell'ultima sfida del girone di playout, dove comunque era già tutto deciso. Martedì al via la finale.

Nell'ultima giornata del girone di playout, l'Ambrì Piotta ha battuto il Kloten per 5 a 2 in trasferta. Una vittoria che comunque non serve agli uomini di Cereda, dato che tutto ormai era già deciso: toccherà loro infatti giocarsi la fase finale dei playout, che prende il via martedì.

Il primo tempo si è chiuso senza reti e senza nemmeno azioni rilevanti da segnalare.

La prima rete della partita è arrivata a 5' dall'inizio del periodo centrale ed è stata messa segno dal Leventinese Mazzolini, su assist di Taffe. È però stata immediata la reazione degli avversari, che a meno di 30 secondi dal gol biancoblu, hanno trovato il pareggio con Marchon, che è riuscito ad aggirare il portiere dell'Ambrì.

Gli uomini di Luca Cereda sono subito riusciti a riportarsi in vantaggio, 2' più tardi con Kostner, che è riuscito a sfruttare un 4 contro 3. E sempre in superiorità numerica sono arrivate anche la terza e la quarta rete ambrì-piottesi, firmate rispettivamente da Monnet al 10' e da Taffe al 19'.

E il terzo periodo si è aperto nello stesso modo in cui si è chiuso quello centrale, ossia con un altro gol dei biancoblu in superiorità numerica: ad approfittarne è stato ancora Kostner, che ha dunque siglato la sua doppietta personale. Sul finire del periodo è arrivata la seconda rete del Kloten, firmata da Derungs. 2-5 dunque il risultato finale dell'incontro.

Il prossimo appuntamento sul ghiaccio per i Leventinesi sarà dunque martedì, giornata in cui inizia la finale dei playout, dove i bianconeri dovranno vedersela proprio con il Kloten.

IL TABELLINO

Kloten-Ambrì Piotta 2-5 (0-0, 1-4, 1-1)

Reti: 25' Mazzolini (Taffe) 0-1, 25' M. Marchon 1-1, 27' D. Kostner 1-2; 30' Monnet (Lauper) 1-3, 39' Taffe (D. Kostner) 1-4, 41' D. Kostner (Taffe, Pinana) 1-5, 57' Derungs (Staiger, Lemm) 2-5.

Kloten: Poulin; Egli, Bäckman; Engeler, Bieber; Back, Kparghai; Harlacher, Bircher; Grassi, Schlagenhauf, Spiller; Obrist, Trachsler, Marchon; Bozon, Bader, Leone; Staiger, Lemm, Derungs.

Ambri-Piotta: Lory; Gautschi, Jelovac; Moor, Pinana; Stämpfli, Collenberg; Incir, Goi, Lauper; Trisconi, Taffe, Monnet; Lhotak, Berthon, Mazzolini; Szabo, Kostner, Bianchi.