L'HCL prolunga l'accordo con Müller

L’Hockey Club Lugano ha prolungato fino al termine della stagione 2019/2020 l’accordo con il portiere Stefan Müller, attualmente già sotto contratto con la società bianconera e impiegato nel farm team di Swiss League dei Ticino Rockets.



Müller è nato il 2 maggio 1996 a Feldkirch (Austria) e possiede il passaporto austriaco. Grazie alla sua militanza a partire dalla categoria dei Mini Top nei Pikes Oberthurgau gioca tuttavia con una licenza svizzera.



Approdato a Lugano diciottenne, ha difeso per due stagioni (2014-2016) la gabbia degli Juniores Elite HCL prima di iniziare la sua avventura con i Ticino Rockets con i quali ha disputato sinora complessivamente 32 partite di campionato, evidenziando un buon potenziale di crescita.



Con la maglia dell’Hockey Club Lugano è sceso in pista in occasione di una gara di Coppa Svizzera, alcune partite amichevoli e nel corso della finale della Coppa Spengler del 2016.

Müller è inoltre sempre stato selezionato nelle rappresentative giovanili austriache con le quali ha preso parte ai Mondiali U18 e U20.

(Red)