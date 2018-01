L'HCL rinnova il contratto a Bertaggia

Il Club bianconero ha sottoscritto con l'attaccante, che ha esordito in prima squadra nel corso della stagione 2010/11, un contratto valido fino al 30 aprile 2020.

L'Hockey Club Lugano ha il piacere di annunciare il rinnovo contrattuale con l'attaccante Alessio Bertaggia che ha sottoscritto un accordo valido con la società fino al 30.4.2020.

Nato il 30.7.1993 a Lugano, Alessio è un elemento DOC del vivaio dell'HCL e ha esordito in prima squadra nel corso della stagione 2010/2011.

Dopo l'importante esperienza in Nordamerica nella WHL tra il 2011 e il 2013, è rientrato in Patria, indossando dapprima per circa un anno i colori dello Zugo. Dall'autunno del 2014 è tornato a vestire la maglia bianconera, contribuendo alla conquista di una finale e una semifinale playoff e alla disputa di due atti conclusivi della Coppa Spengler.

Nella sua carriera luganese Bertaggia ha giocato sino ad ora tra National League, Coppa Svizzera, Champions League e Coppa Spengler 242 partite condite da 40 gol e 56 assist e si è sempre distinto per l'energia e lo spirito di sacrificio portate in dote per il bene del collettivo.

(Red)