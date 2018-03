A Lugano arriva Timo Haussener

L’Hockey Club Lugano comunica di aver siglato un contratto biennale per le prossime due stagioni con l’attaccante Timo Haussener.



Nato il 09.04.1997 a Männedorf nel Canton Zurigo e cresciuto nel settore giovanile del Rapperswil, Haussener (194 cm. 84 kg.) è un’ala “left” che ha regolarmente fatto parte delle selezioni giovanili rossocrociate dalla U16 alla U20 e ha disputato nel 2016/2017 i Campionati del Mondo U20.



Dopo un’esperienza nella OHL con i Guelph Storm, Haussener ha giocato gli ultimi due campionati in Swiss League con la maglia dell’EVZ Academy con cui ha contabilizzato in 78 partite, 18 gol e 27 assist per un totale di 45 punti.



Nella stagione appena terminata è stato il quinto miglior marcatore della sua squadra con 11 reti e 16 assist.

(Red)