Lugano di nuovo "in bianco"

A Langnau i bianconeri - seppur più convincenti sul piano del gioco - sono stati sconfitti per 4-0 dai Tigrotti, non riuscendo a segnare per il secondo incontro consecutivo.

Il Lugano, dopo la pessima prestazione di Zugo di martedì sera, ha mostrato una parziale reazione questa sera a Langnau.

I bianconeri, sul piano del gioco, sono riusciti a rendersi più pericolosi, dando vita - assieme a dei Tigrotti anche loro piuttosto ispirati sul piano offensivo - a una sfida ricca di capovolgimenti di fronte. La differenza, in mezzo a una selva di occasioni da rete, l'ha fatta il cinismo del Langnau, che poco dopo la mezzora si è così ritrovato in vantaggio per 3-0 grazie alla doppietta di Dostoinov e il gol del neo-acquisto canadese Barker, difensore di ruolo. Il periodo centrale - e in fin dei conti, la contesa - si è concluso con la rete di Seydoux, che ha superato Merzlikins (subentrato al titolare Manzato) firmando il poker dei locali.

Il terzo tempo è invece scivolato via piuttosto liscio, contraddistinto soltanto da una penalità di partita comminata allo stesso Barker per una carica violenta ai danni di Klasen (dal canto suo non più rientrato).

I bianconeri, usciti sconfitti da otto delle loro ultime undici partite disputate, sabato alla Resega ospiteranno il Ginevra.

(Red)