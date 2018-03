Lugano e Ambrì chiudono con il sorriso

Ultima giornata di regular season, in National League, e buone notizie per le due squadre ticinesi.

Il Lugano, che - pur decimato - ha schiantato il Davos, si butterà a partire da sabato prossimo nei playoff. Nei quarti i bianconeri troveranno quindi il Friborgo, e non il Davos. No, perché alla Resega i grigionesi questa sera si sono lasciati annientare dai padroni di casa. Per la squadra di Ireland sono andati in rete Sannitz, Sanguinetti, Walker, ancora Sanguinetti e quindi Fazzini (che si è assicurato il casco giallo: primo ticinese a riuscirci), per il 5-0 finale. Questi gli accoppiamenti per i quarti: Berna-Ginevra, Zugo-Zurigo, Bienne-Davos, Lugano-Friborgo.

L'Ambrì-Piotta, dal canto suo, appare pronto per i playout. Dopo due tentativi andati a vuoto, contro lo Zugo - ex bestia nera -, i biancoblù sono passati grazie al loro terzo gol, l'unico non vanificato dagli ospiti. La rete di D'Agostini era stata annullata nel primo tempo da quella di Diem, mentre a Kubalik nel secondo aveva risposto McIntyre. Nel terzo tempo la formazione di Cereda è però cresciuta, passando ancora con Fora per il 3-2 finale. Tre punti importanti: ora il Losanna è solo a +6.

(Red)