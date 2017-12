Lugano e Ambrì-Piotta, rimonte incompiute

Serata nera, per le ticinesi di National League, entrambe uscite sconfitte dai rispettivi impegni.

Nella partita della Resega, il Lugano è stato una volta ancora sconfitto tra le mura amiche. A spuntarla è stato il Davos, capace di fare la differenza nel periodo centrale. I grigionesi hanno sbloccato il punteggio dopo appena 73 secondi, con Jung. I bianconeri però hanno reagito dieci minuti dopo con Cunti.

Nel secondo tempo però la banda Del Curto ha piazzato un allungo decisivo con i gol di Corvi, Dino Wieser e Little tra il 23' ed il 26'. Nel finale di partita il Lugano ha provato a risalire, ma non sono bastati i gol di Walker e Hofmann. È dunque finita 3-4.

Destino simile a Les Vernets per l'Ambrì-Piotta, costretto da subito ad inseguire e sconfitto nonostante un tentativo di rimonta nel finale. In casa del Ginevra sono stati i padroni di casa ad aprire le danze, con Jeremy Wick al 6'. Le Aquile hanno poi portato a tre i gol di vantaggio nel terzo centrale con due reti in fotocopia di Riat, con l'uomo in più.

Per vedere una reazione sul conto dei leventinesi si è dovuto attendere il periodo conclusivo, quando la squadra di Cereda ha iniziato a spingere per davvero. Al 44' Kostner ha fallito un rigore, concesso dagli arbitri per un disco bloccato con la mano in area da Heinimann. Il gol è comunque arrivato poco dopo con Bianchi (46'). Fora dalla blu, nove minuti dopo, ha riaperto una volta per tutte il match, dopodiché anche Lhotak (bloccato in velocità) ha fallito un rigore - sul quale si è infortunato il portiere ginevrino Descloux - per il pareggio. Negli ultimissimi minuti, assalto senza portiere dei biancoblù, trafitti però al 60' da Rubin per il 4-2 finale.

(Red)