Lugano fermato dal Losanna

Il Lugano era impegnato in quel di Losanna, dove però non ha saputo trovare la quinta vittoria consecutiva. I padroni di casa si sono infatti aggiudicati la partita per un netto 4 a 1 al Malley 2.0. Buon inizio di gara per i bianconeri, che riescono a finire il primo tempo in pareggio con la rete di Bürgler, che ha fatto seguito al goal di Danielsson. La partita continua senza colpi di scena, solo i vodesi trovano il goal del 2-1 al '38 con Frick. Nel terzo tempo invece il Lugano non riesce a rispondere ai colpi del Losanna, che trovano la via della vittoria con le reti di Zangger e Herren.

Hofmann rientra a Lugano

L'attaccante del Lugano è stato scartato dai Carolina Hurricanes. Il 25enne dovrà ancora pazientare prima di poter giocare una partita di regula season in NHL. Il giurassiano, nonostante le buone prestazioni dimostrate, tornerà dai compagni bionconeri e al campionato di NLA.

