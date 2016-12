Lugano, la Spengler sfuma di nuovo

Coppa Spengler di nuovo sfumata per il Lugano. In finale per la terza volta in tre partecipazioni, i bianconeri si sono arresi per la seconda volta consecutiva al Team Canada, che si è imposto per 5-2

Una sfida, quella di quest'anno, che ha entusiasmato meno dell'anno scorso. Il Lugano infatti, dopo essere partito in quinta forte della vittoria di ieri contro il Davos, nel secondo decisivo periodo ha subito la fatica col passare dei minuti e delle reti incassate.

I due portieri Merzlikins da una parte e Fucale dall'altra, sono stati i veri protagonisti della sfida, compiendodiversi interventi tanto spettacolari quanto decisivi.

(Red)