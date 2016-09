Lugano ok in casa, Ambrì ko a Zurigo

È partita con una sconfitta all'overtime, giunta in trasferta all'Hallenstadion contro lo Zurigo, la nuova stagione dell'Ambrì-Piotta.

I leventinesi, capaci di tenere testa ai padroni di casa per tutto l'arco dell'incontro, sono passati in svantaggio per primi nel terzo tempo, all'42', per mano di Ryan Shannon.

Senza perdersi d'animo, i biancoblù hanno continuato imperterriti ad attaccare la gabbia difesa da Flüeler, impattando la sfida a poco più di un minuto dalla fine con Matt D'Agostini, a porta sguarnita.

Si è così disputato il primo supplementare a tre contre tre, che ha premiato l'ex Inti Pestoni e compagni, capaci di chiudere definitivamente i conti con Roman Wick dopo soli 20''.

L'Ambrì scenderà di nuovo in pista venerdì, quando alla Valascia giungerà il Davos di Arno Del Curto (19.45).

Dal canto suo il Lugano ha avuto ragione di un combattivo Adler Mannheim nei tempi supplementari del quarto incontro della fase a gironi di Champions Hockey League.

La partita, interrotta a lungo a causa di un brutto infortunio occorso al bianconero Julien Vauclair (portato fuori dal ghiaccio in barella), ha visto numerosi botta e risposta da parte delle due compagini.

In rete, per i sottocenerini, Alessio Bertaggia (30'), Brunner (35') e Zackrisson (59'), prima della decisiva rete di Klasen al 66'.

Grazie a questo successo i bianconeri si sono matematicamente qualificati come primi del girone per la fase ad eliminazione diretta della Champions League.

(Red)