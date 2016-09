Lugano pronto al via nonostante gli acciacchi

di Nicola Martinetti

Giunto a Lugano in corso d’opera poco meno di un anno fa, in seguito all’allontanamento di Patrick Fischer, il tecnico canadese Doug Shedden – in una situazione analoga a quella che sta vivendo il tecnico dell’Ambrì-Piotta Hans Kossmann – quest’estate ha potuto lavorare fin dal primo giorno con il roster a sua disposizione: «Una situazione decisamente più favorevole – ci ha confidato lo stesso Shedden – Ho potuto assicurarmi che tutti i giocatori fossero sulla stessa lunghezza d’onda fin dall’inizio e lavorare a fondo sugli aspetti del gioco che ritengo essere importanti».

La preparazione e la CHL

In fase di preparazione estiva Alessandro Chiesa e compagni hanno inoltre avuto l’occasione di disputare gli incontri della fase a gironi della Champions Hockey League e non soltanto amichevoli… «Un bel vantaggio – ci confida Shedden – Il ritmo in queste partite era molto elevato e francamente credo che il nostro gruppo fosse uno tra quelli più difficili ed equilibrati, a fedele testimonianza degli esiti delle partite da noi disputate. Sono molto contento di aver superato la fase a gironi, era uno dei nostri primi obiettivi e ora siamo curiosi di vedere come ci muoveremo nel prossimo turno». La società, in fase di mercato, ha deciso di affiancare ai già presenti Linus Klasen e Tony Martensson altri due svedesi, vale a dire Patrik Zackrisson e Daniel Sondell.

Su quest’ultimo, l’associate coach Pat Curcio ha speso belle parole, affermando che potrebbe addirittura risultare più forte di quello ammirato a Zugo, in virtù dell’ottimo adattamento che sta mostrando nel sistema di gioco bianconero: «Ha delle belle qualità in power-play, ma da lui ci aspettiamo solidità anche in 5 contro 5, dove dovrà dimostrare di saper vincere i propri duelli 1 contro 1 – chiarisce Shedden – Non ci attendiamo di certo un gioco particolarmente fisico da parte sua, ma deve dimostrarsi solido difensivamente. Sono inoltre dell’idea che tutti i nostri stranieri debbano elevare il proprio livello». E a proposito del suo braccio destro, da questa stagione Pat Curcio non sarà più assistant, ma associate coach: «A livello di lavoro effettivo non cambierà nulla, ma è un modo per rendere noto a tutti che il suo è un ruolo importante e ben definito». Shedden ha poi individuato un’area nella quale la squadra sottocenerina è migliorata rispetto allo scorso anno: «Con gli innesti di Dario Bürgler e Ryan Gardner il nostro attacco ha guadagnato profondità, ora ho a disposizione 4 linee forti e ben equilibrate».

L’emergenza in difesa

Perso Clarence Kparghai già negli ultimi incontri della scorsa stagione, perso Philippe Furrer durante la preparazione estiva e ora privo di Julien Vauclair per almeno 2 mesi. Il Lugano, in difesa, si trova però già in piena emergenza, tanto che ieri in allenamento, al fianco del neo-capitano Alessandro Chiesa, è stato schierato Raffaele Sannitz. Una scelta per certi versi sorprendente, ma così motivata da Shedden: «Ha già giocato in quel ruolo prima ed è molto intelligente, sa fare quasi sempre la cosa giusta con il disco sul bastone. Sono le qualità che ci servono, in questo momento, per garantirci qualche minuto di fiato tra un cambio e l’altro. Penso proprio che proveremo a vedere come andrà. Magari dopo un cambio ci renderemo conto che è una pazzia, ma abbiamo fiducia in Morini come centro della quarta linea e possiamo quindi permetterci di fare questo esperimento».

Il tecnico è però piuttosto preoccupato per la situazione che si trova a vivere a meno di 24 ore dall’inizio del campionato: «Sta andando sempre peggio, dopo la partita contro il Mannheim ero davvero molto agitato. Stiamo già facendo a meno di Furrer da diversi giorni, un giocatore che può scendere sul ghiaccio per 30 minuti a partita. È una perdita enorme, che si protrarrà per almeno un’altra settimana. Ora anche Julio (Vauclair, ndr) sarà assente per almeno 2 mesi, è un altro duro colpo. Soprattutto per la dinamica del suo infortunio, davvero stupida. Non so cosa stesse pensando l’addetto alla porticina della panchina tedesca, ma quello non era decisamente il momento di tenerla aperta. Non dimentichiamoci inoltre di Kparghai, un altro giocatore che fa parte del nostro top 6 il cui rientro in pista resta ancora da stabilire, ma pare piuttosto lontano. Fortunatamente siamo alla prima partita di campionato e non alla quarantesima, ora toccherà ad elementi come Sartori e Ronchetti dimostrare di meritarsi tutto il minutaggio di cui inevitabilmente usufruiranno nelle prossime settimane. Non possiamo più permetterci di lasciarli ambientare con calma, dovranno farsi trovare pronti».

Si riparte dal “suo” Zugo

Nell’immediato futuro di Doug Shedden ed il suo Lugano – questa sera alla Bossard Arena – vi sarà ancora una volta quello Zugo che fu casa del tecnico canadese per diversi anni: «Sarà sempre speciale affrontarlo da avversario, d’altronde ho vissuto lì per diversi anni. Ritroverò nuovamente diversi amici, ma ammetto però che questa sensazione sta pian piano sparendo e battere i Tori in 4 partite nei playoff dello scorso anno è stato davvero bello». Nel corso dell’estate ha inoltre fatto ritorno alla Bossard Arena il figliol prodigo Raphael Diaz, un giocatore che Shedden conosce molto bene: «È un grande giocatore, ma anche una bella persona, amata da tutti i compagni di squadra. Credo che sia stato uno dei migliori colpi di mercato dell’intera lega. Non tutti lo sanno, ma è un ragazzo davvero speciale, sia dentro che fuori dal ghiaccio. Darà una grossa mano allo Zugo e dovremo davvero essere bravi a contenerlo e limitarne il raggio d’azione, specialmente mettendolo sotto pressione fisicamente».

I bianconeri, però, non arrivano a questo incontro nelle migliori condizioni possibili: «Senza 3 titolari in difesa e contro una squadra molto forte come quella degli svizzero-centrali non sarà un incontro facile. Senza contare che domani ci sarà il derby, alla Resega, contro l’Ambrì-Piotta. Ci aspetta un fine settimana molto intenso, dovremo farci trovare pronti». Infine, interpellato riguardo a un pronostico, il tecnico canadese non si scompone: «Non saprei, onestamente ho in testa soltanto l’incontro di stasera, non posso permettermi di pensare a cosa accadrà fra 50 partite».

LE ULTIME Assenti Furrer, Vauclair e Kparghai. Rispetto a mercoledì sera in attacco spazio a Morini in 4ª linea e Fazzini in 3ª. In difesa Sannitz è stato provato con Chiesa, mentre Sondell con Hirschi e Ulmer con Ronchetti. Romanenghi stasera con i Rockets.