Lugano, torna il sorriso lontano da casa

Greg Ireland si è confermato portafortuna del Lugano. Il neo-coach dei bianconeri, che aveva già guidato i sottocenerini nel 2011 (vincendo 4 partite su 4), ha mantenuto la sua imbattibilità su questa panchina e soprattutto ha riportato al successo il Lugano lontano da casa (prima di martedì sera soli tre successi esterni in 20 partite). A Les Vernets la sfida non si era certo messa sui binari ideali, per i bianconeri, dal momento che dopo soli 3 minuti i padroni di casa si trovavano già avanti per 1-0 (rete di Gerbe in power-play). In inferiorità numerica, quindi, Bertaggia ha pareggiato i conti al 7', ma ak 17' Spaling ha riportato avanti i ginevrini. Poi i due portieri, Mayer e Merzlikins, hanno abbassato la saracinesca sino al 56', quando Sannitz ha trovato il pertugio buono per battere l'estremo difensore delle Aquile.

In un match dai molti sprechi bianconeri (oltre due minuti complessivi di doppia superiorità numerica non sfruttati nel primo tempo e poi sul finire del terzo), il secondo punto è stato assegnato ai rigori. Il primo penalty però è stato tirato da Gerbe ancora sul finire dell'overtime, quando è stato fermato in modo irregolare da Brunner. Poi, ai rigori appunto, sono stati perfetti Fazzini, Klasen e Brunner, mentre per i padroni di casa ha segnato soltanto Almond.

(Red)