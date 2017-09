Lugano vittorioso contro i Tigers

Sfoglia la gallery

Il Lugano era impegnato questa sera alla Resega contro il Langnau, ultimo in classifica. Da segnalare che prima dell'incontro si è tenuta la cerimonia ufficiale di ritiro della maglia numero 8 di Steve Hirschi, il quale è stato per 5 anni il capitano dei bianconeri. La sua maglia è stata appesa sotto il tetto dello stadio del ghiaccio: un momento che non ha mancato di commuovere i presenti, tutti in piedi per sottolineare ciò che ha rappresentato il giocatore per il Club.

Messi da parte i sentimentalismi, il match ha potuto prendere il via. E subito si è visto il Lugano, che dopo solo 2' di gioco ha trovato la porta: rete messa a segno, non senza sorpresa, da Kparghai, che questa sera ha giocato davanti. Due minuti più tardi, però, gli avversari hanno smorzato l'entusiasmo bianconero. Il tempo è finito sull'1-1, risultato da considerarsi giusto per quanto si è visto sul ghiaccio.

Poco entusiasmante anche il secondo periodo, che però ha sancito il provvisorio vantaggio del Lugano grazie alla rete segnata da Bürgler poco dopo il ritorno sul ghiaccio delle due squadre.

E il Club bianconero è riuscito ad allungare le distanze sui Tigers subito all'inizio del terzo periodo con una rete di Hofmann. Terzo e ultimo periodo nel quale il Lugano ha finalmente dimostrato di avere qualcosa in più da dire, mentre il Langnau ha mostrato tutte le sue difficoltà.

Lugano - Langnau 3 - 1 (1-1 - 1-0 - 1-0)

Reti: 3' Kparghai (Sanguinetti) 1-0, 4' Neukom (Huguenin) 1-1, 22' Bürgler (Klasen) 2-1, 41' Hofmann (Lapierre) 3-1