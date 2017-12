Manuele Celio torna a casa

L’Hockey Club Ambri Piotta comunica che a partire dal 1. Maggio 2018 Manuele Celio diventerà il Direttore del Settore Giovanile. Il suo arrivo si inserisce nella strategia sportiva volta a rifare dell’HCAP un club formatore di forte identità ticinese. La notizia è stata annunciata dalla stessa società biancoblu durante l'assemblea ordinaria quest'oggi al Motel Gottardo.

Manuele Celio, figlio di Cipriano, è nato ad Ambri nel 1966. Dopo aver esordito in NLA nel 1982 con l’HCAP giocò a Kloten dal 1986 al 1998, conquistando 4 campionati Svizzeri e conseguendo nel contempo la laurea di maestro di sport presso il Politecnico di Zurigo. Concluse infine la carriera con altre 5 stagioni in maglia biancoblu. Da assistente allenatore dei GCK Lions in LNB ha poi ottenuto il diploma d’allenatore “Pro Lizenz”. Manuele Celio ha inoltre guidato la Nazionale svizzera U18 per 6 mondiali, la Nazionale U20 al mondiale del 2011 e la Nazionale U19 al World Junior Challenge del 2014. In quegli anni ha anche seguito quale vice-allenatore la Nazionale maggiore per due Mondiali e una Olimpiade. Nelle ultime 3 stagioni ha operato quale capo allenatore degli Élite A presso l’organizzazione degli ZSC Lions, vincendo il campionato di categoria nella stagione 2016-2017.

L’HCAP ha inoltre annunciato di aver messo sotto contratto i difensori Samuel Guerra e Jannick Fischer e prolungato il rapporto di lavoro con Igor Jelovac e Michael Fora.

(Red)