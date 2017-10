Pesante Ko biancoblù a Zurigo

Gli uomini di Luca Cereda, subito sotto di tre reti nel primo periodo, non sono più riusciti a rientrare in partita contro i Lions, che si sono imposti per 6-1.

È stata una sconfitta pesante quella incassata dall'Ambrì-Piotta questa sera all'Hallenstadion. Contro lo Zurigo, Michael Fora e compagni hanno infatti innanzitutto fallito l'entrata in materia. Le reti in rapida successione di Wick (3'), Suter (5') e Pettersson (8') - favorite da un Conz non esente da colpe in più di un'occasione - hanno di fatto tagliato le gambe ai biancoblù, che da lì in avanti hanno provato a rientrare in partita, senza mai però riuscirci realmente. Così, nel secondo periodo, è caduto anche il 4-0 di Nilsson (40'), seguito - nel terzo conclusivo - dalla rete della bandiera di Lauper (46') e dalle marcature ancora di Nilsson (47') e infine di Wick (58'), entrambi autori dunque di una doppietta. Da segnalare che per l'Ambrì, negli ultimi 20 minuti, ha giocato il giovane Sascha Rochow tra i pali.

I biancoblù torneranno in pista giovedì sera a Ginevra, dove saranno dunque impegnati ancora una volta in trasferta.

(Red)