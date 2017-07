Philipp Plein nuovo fashion partner dell'HCL

Il marchio di moda Philipp Plein è nuovo Gold Sponsor dell’Hockey Club Lugano. Come si legge nel comunicato del Club, si tratta di "un’unione fra due trend setter che puntano all’esclusività e che desiderano regalare alle persone qualcosa di straordinario, chi nella moda chi nello sport". L’accordo biennale prevede un rapporto di collaborazione unico in Svizzera, evidenziato dall’effige dello stilista sulle maglie dei giocatori bianconeri e dal naming della rivisitata Ice Lounge: “Plein Sport on the Rocks”.

La grande novità di quest’anno sarà inoltre il design della maglia preseason realizzato interamente dallo stilista, considerata dall'HCL "una vera e propria bomba di creatività" che i tifosi potranno ammirare durante le partite amichevoli e poi aggiudicarsi all’asta entro l’inizio del campionato.

Già dalle prossime settimane, peraltro, il management dell’Hockey Club Lugano riceverà il proprio “Formal Suit”, una tenuta elegante che racchiude tutti i criteri della vita fashion workaholic di tutti i giorni. Allo stesso tempo i giocatori e lo staff potranno vantare ben due divise, la “Jogging Suit” e la “Plein Sport”, completi che permetteranno loro di mantenere l’eleganza necessaria anche con una tenuta più tecnica, adeguata alla loro vita quotidiana.

"Dei completi nati come tributo a chi desidera vedere i propri sogni diventare realtà, proprio come l’Hockey Club Lugano quando scende sul ghiaccio!", viene sottolineato nella nota.

Le reazioni dei diretti interessati

Il commento dello stesso Philipp Plein: “Come brand svizzero con base a Lugano, la partnership con la storica squadra di Hockey della città è un’unione naturale a diversi livelli. Non solo accrescerà il riconoscimento e la notorietà del Brand nel mercato locale ma, il privilegio di vestire questi moderni guerrieri pronti a combattere, è qualcosa che mi appassiona e nello stesso tempo mi rende orgoglioso di esservi associato”.

Dal canton suo, Alessandro Siviero, Head of marketing Hockey Club Lugano, ha detto: “I capi firmati personalmente da Philipp e l’atmosfera della Plein Sport on

the rocks Lounge ci ispireranno e ci trasmetteranno tutta la sua voglia di raggiungere traguardi ambiziosi sul ghiaccio e in qualsiasi sfida che i nostri Brand affronteranno insieme”.

Il pensiero invede di Marco Mantegazza, sales manager Hockey Club Lugano: “Siamo orgogliosi di poter accogliere un brand importante quale Philipp Plein all’interno della nostra famiglia di Sponsor. Il raggiungimento di partner internazionali radicati sul nostro territorio è per noi stimolante e motivo di forte ispirazione”.

(Red)